Теперь на объекте будут осуществлять пограничный контроль армянские военные.

В этом году Армения начала постепенно снимать российских пограничников с пограничных пунктов и охраны важных объектов, в частности аэропортов, заменяя их армянскими военнослужащими. Как известно, в октябре премьер-министр страны Никол Пашинян и российский президент Владимир Путин договорились, что с 1 января 2025 года пограничные войска Армении расширят своё участие в охране государственной границы и контрольно-пропускных пунктов на границе страны с Ираном.

Вчера глава армянского правительства объявил, что пограничный контроль на контрольно-пропускном пункте «Агарак», расположенном на армяно-иранской границе, теперь будут осуществлять армянские пограничники. Он напомнил, что до недавних пор пограничный контроль на данном объекте осуществляли российские военные, которых теперь оттуда вывели.

Пашинян поблагодарил Россию за предоставленные услуги по охране государственной границы и пожелал успехов армянским пограничникам, приступившим к своей деятельности на КПП «Агарак».

На текущий момент Россия продолжает принимать участие в охране государственных границ Армении в рамках договорённостей от 1992 года. Однако на некоторых объектах российских военных либо полностью выводят, либо дополняют армянскими группами пограничников.