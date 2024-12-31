Он считает, что это приблизит Варшаву 100% пограничной безопасности.

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Дущик в разговоре Financial Times сообщил о продолжающихся мерах по усилению пограничной безопасности. В 2025 году польское правительство намерено построить дорогу к границе с Калининградской областью, обеспечивающую возможность быстрого реагирования на все угрозы безопасности.

По словам польского министра, дорога может быть построена уже в ближайшие месяцы следующего года. Такой шаг, как утверждает чиновник, приблизит Варшаву к стопроцентной пограничной безопасности.

Строительство польской дороги границе с Калининградской областью входит в утверждённый польским правительством проект «Восточный щит», завершить который планируют к 2028 году. Данный проект предусматривает возведение различных фортификационных и оборонительных сооружений, реализацию других мер, вплоть до изменения лесного ландшафта.

Мацей Дущик также заявил о намерениях завершить строительство стены на границе с Белоруссией, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть на польские территории. Польские власти планируют завершить дополнительные работы вдоль 400-километровой границы уже к середине 2025 года.