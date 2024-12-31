По его мнению, это может спровоцировать рост преступности.

Депутат Сейма Польши от ультраправой политической партии «Конфедерация свободы и независимости» Витольд Туманович в эфире местного телеканала Polsat News поднял вопрос о пребывании украинских военных на польских территориях, призвав не допустить этого.

По мнению польского депутата, политика Варшавы в отношении российско-украинского конфликта должна содержать два принципиальных момента: польское правительство должно отказаться от отправки польских солдат на территорию Украины и обеспечить, что в Польшу не приезжали украинские военные. Что касается отправки польских военных на украинские территории, действующее правительство дало понять, что не планирует такое решение, учитывая нужды собственной безопасности и ситуацию на своей границе.

Тлуманович объясняет своё предложение тем, что призванные на военную службу люди, которые прошли длительные боевые действия, будут представлять потенциальную угрозу после их завершения. Он считает, что военные, прошедшие боевые действия, после возвращения в гражданскую жизнь зачастую организовывают преступные группировки, поэтому нахождение отставных украинских солдат может спровоцировать рост преступности в Польше.