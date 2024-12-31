Об этом стало известно после визита в Дамаске украинской делегации.

Вчера украинская делегация во главе с министром иностранных дел Андрея Сибиги и министром аграрной политики Виталия Коваля посетила Дамаск, проведя переговоры с новой сирийской администрацией, в частности лидером оппозиции Абу Мухаммадом аль-Джулани и министрами временного правительства.

По итогам визита Киев объявил о намерениях поставить в Сирию 500 тон пшеничной муки в рамках программы Grain from Ukraine, направленной на оказание помощи странам Глобального Юга, пребывающих в состоянии продовольственного кризиса. Отмечается, что первая партия украинской муки прибудет в страну уже сегодня, а дальше будут новые поставки.

Позже Владимир Зеленский объявил о намерениях Киева углубить взаимовыгодное сотрудничество с сирийскими властями во многих отраслях. Он подчеркнул, что Украина ценит «шанс на восстановление нормальной и стабильной жизни» в Сирии и готова развивать стратегические отношения с новым сирийским правительством.

Зеленский выразил надежду, что новая Сирия станет страной, которая уважает международное право и территориальную целостность Украины. Сейчас политик ожидает отчёт делегации по их прибытию из Дамаска.