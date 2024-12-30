Он подчеркнул, что майнеры в регионе наносят вред всему обществу.

С 1 января 2025 года в ряде российских регионов запрещён майнинг цифровых валют. В основном это касается регионов Северного Кавказа, в частности Чеченской республики, где деятельность майнеров запрещена до 2031 года.

Депутат Государственной думы и советник главы Чечни Адам Делимханов в прямом эфире телеканала «Грозный» заявил, что майнинг на территории региона является нелегальным, поскольку приводит к проблемам с электричеством в сёлах и городах. По этой причине, по словам российского депутата, лица, занимающиеся на территории Чечни майнингом, будут приравнены к террористам и привлечены к строгому наказанию, учитывая, что их действия вредят всему обществу.

Делимханов также сообщил, что после соответствующих проверок на территории региона уже были выявлены случаи незаконного майнинга. Особое внимание уделяется Шалинскому району, почему именно ему - не уточняется. Более того, многие из майнеров были связаны с сотрудниками, работающими в различных структурах - добавил российский депутат.

Адам Делимханов напомнил, что майнингом разрешено заниматься только при соблюдении определённых условий. Условия майнинга цифровой валюты определяются федеральным правительством.