Является ли это искренностью или попыткой найти внешнего врага для оправдания внутренних проблем - сказать сложно.

Приход правительства премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе привёл к массовым протестам в стране, поскольку новые власти фактически отсрочили планы по евроинтеграции и начали отдаляться от Запада, к которому на протяжение десятилетия Тбилиси постепенно приближалось. Сейчас население страны фактически разделено на проевропейскую и антиевропейскую часть: одни выступают за продолжение курса на евроинтеграцию, другие - за установление нового курса, в основу которого ляжет политика «Грузинской мечты».

Глава грузинского правительства заявил, что все проблемы в его стране начались ещё в 2022 году, когда Грузия отказалась открывать «второй фронт» против России, как этого хотели «защитники глубинного государства» (концепция теневого правительства из лиц, формально не имеющих власти, но скоординированно влияющих на государственную политику какого-либо государства) из Соединённых Штатов Америки.

По словам Кобахидзе, к вышеупомянутым «защитникам» относятся «партии глобальной войны», в том числе «Единое национальное движение» (ЕНД, грузинская партия Михаила Саакашвили).

Сам Ираклий Кобахидзе заверил, что Грузия не начнёт новый военный конфликт. Летом грузинский премьер предупреждал, что если ЕНД придётся к власти, им не понадобится и недели, чтобы открыть на грузинских территориях «второй фронт».