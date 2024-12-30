Риторика политика, обещавшего мир во всём мире и низкие цены, становится всё более реалистичной и не такой оптимистичной, как он обещал.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп на митинге в штате Пенсильвания заявил, что каждый отданный за него голос означает вклад в снижение цен на продукты в магазинах. Помимо этого политик обещал завершить российско-украинский конфликт за 24 часа ещё до того, как он переступит порог Белого дома (до своей инаугурации). На этом список предвыборных обещаний не заканчивается и, как пишет издание The Hill, Трамп начал осознавать сложность выполнения всех предвыборных обещаний.

Как отмечает издание, в недавней беседе на телепрограмме Meet the Press новоизбранный американский президент признал, что сложно снизить стоимость продуктов, которые уже подорожали. В ноябрьском диалоге с журналистами издания Time политик также объяснил, что не посчитает своим провалом, если цены на продукты в магазинах не упадут, как он изначально обещал.

Что касается урегулирования российско-украинского конфликта, во время своей пресс-конференции в поместье Мар-а-Лаго во Флориде Дональд Трамп согласился с тем, что положить конец боевым действиям в Европе оказалось сложнее, чем он рассчитывал. Тогда политик подчеркнул, что решить конфликты на Ближнем Востоке будет гораздо легче.

Один из собеседников The Hill, находящийся в окружении Трампа, не видит в риторике республиканца каких-либо противоречий предвыборным обещаниям. Наоборот, он утверждает, что новоизбранный американский президент переходит от агитационной к реалистичной риторике, необходимой для осознания всей сложности управления. В то же время критики Дональда Трампа видят в его обновлённой риторике попытки снизить ожидания общественности, вызванные агрессивной агитацией во время предвыборной кампании - пишет The Hill.