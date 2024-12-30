Средства потратят на выпуск новых ракет, дальнобойных дронов и артиллерийских установок.

На сайте Министерства обороны Украины объявили о получении от Европы более 150 миллионов евро финансирования, направленного на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса. Средства выделила Дания, Франция и Литва.

По данным украинского оборонного ведомства, доля европейского финансирования распределена между странами следующим образом:

датское правительство - 111 миллионов евро для исполнения соглашений по сотрудничеству между украинским и датским оборонным ведомством;

французское правительство - 29 миллионов евро в формате гранта для усиления безопасности и бороны Украины;

литовское правительство - 10 миллионов евро в рамках развития национального оборонно-промышленного комплекса.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отмечает, что все средства будут потрачены на производство украинским оборонно-промышленным комплексом следующих видов вооружения: ракет, дронов-камикадзе для ударов вглубь российских территорий и артиллерийских установок (вероятнее всего, речь про самоходные артиллерийские установки «Богдана», производство которых ранее уже финансировала Дания). Он также поблагодарил всех партнёров за предоставленную помощь.