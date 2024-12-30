Он подчеркнул, что на подобных конференциях украинские власти лишь предъявят Москве ультиматум.

По итогам прошедшего этим летом Глобального саммита мира в Швейцарии украинские власти объявили о намерениях провести ещё одну конференцию, на которую уже пригласят представителей от России. При этом в качестве способа дипломатического урегулирования российско-украинского конфликта Киев планировал рассматривать лишь украинскую формулу мира, которая получила поддержку участников первого саммита. Пока что нет информации о том, состоится ли второй саммит, учитывая новые обстоятельства, в которых содействовать в мирном урегулировании российско-украинского конфликта может новоизбранный американский президент Дональд Трамп или другие иностранные лидеры.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможное участие представителей Москвы во втором саммите, заявил, что российские власти не собираются участвовать в нём, даже если такое предложение поступит со стороны Киева.

По словам российского министра, на подобные конференции представители Украины приглашают Россию лишь с целью предъявления ультиматума.

Лавров также выразил своё недопонимание насчёт заявления Владимира Зеленского, в котором он публично признал невозможность возвращения силой утраченных территорий. Он добавил, что в Москве перестали уделять внимание заявлениям украинского политика, доверяя лишь реальным фактам.