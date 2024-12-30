Рассматриваются в том числе варианты военного реагирования.

Несколько недель назад Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия вступила в «открытое противостояние» с североатлантическим альянсом. Он утверждает, что Москва причастна к серии кибератак, взломов, саботажей и вмешательств в избирательный процесс на территории стран-участников военного блока.

В этот раз помощник главы НАТО по инновациям, гибридным действиям и кибербезопасности Джеймс Аппатурай в интервью британскому изданию Sky News сообщил, что североатлантический альянс прорабатывает стратегию ответа на «гибридные атаки» со стороны России.

По его словам, североатлантический альянс сталкивается с большим количеством атак, в том числе против критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что можно насчитать до ста подобных случаев. В счёт не берутся предотвращённые атаки - добавил Аппатурай.

Джеймс Аппатурай объясняет, что при таких обстоятельствах существует реальный шанс того, что одна из атак приведёт к значительному числу жертв или нанесению ущерба экономики стран-участников НАТО. По этой причине военный блок работает над тем, чтобы продумать свои действия, в том числе военные элементы, чтобы ответить на действия России, а не оказаться в ситуации, когда никто не знает как реагировать.