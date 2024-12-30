Она подчеркнула, что «забирает с собой легитимность».

До недавних пор грузинский президент Саломе Зурабишвили оставалась одним из ключевых представителей оппозиционных проевропейских сил в Грузии, которые обладают определёнными полномочиями. Однако вчера в эту должность вступил новый президент - Михаил Кавелашвили, избранный парламентом в соответствии с новой процедурой, предполагающей отказ от прямого всенародного голосования.

Зурабишвили обещала, что даже после истечения своих полномочий останется президентом Грузии, поскольку он был избран грузинским парламентом, который проевропейская оппозиция не признаёт, как и итоги парламентских выборов. Грузинское правительство предупреждало, что если экс-президент решит оставаться в президентском дворце, придётся предпринять соответствующие меры.

Несмотря на все свои обещания, вчера, после инаугурации Кавелашвили, экс-президент покинула президентский дворец, сообщив, что «забирает с собой легитимность и флаг». Политик поблагодарила всех протестующих за оказанную поддержку, подчеркнув, что легитимность властей зависит от народного доверия.

Саломе Зурабишвили также добавила, что останется с грузинским народом, а от того, будет она находится в резиденции или нет - ничего не изменится.