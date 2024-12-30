Украинский дипломат подчеркнул, что в центре внимания находится вопрос о гарантиях безопасности.

Украинские власти в рамках урегулирования российско-украинского регулирования требуют от Запада предоставления гарантий безопасности. Владимир Зеленский считает, что наиболее надёжным вариантом будет вступление Украины в НАТО, пусть даже не в полном составе.

Постоянный представитель Украины в Организации Объединённых Наций (ООН) Андрей Мельник в интервью изданию Berliner Morgenpost заявил, что вступление его страны в североатлантический альянс по-прежнему стоит на повестке дня, но не является приоритетным стремлением. Он подчеркнул, что в центре внимания находится вопрос о гарантиях безопасности.

Как отмечает украинский дипломат, западные партнёры должны определить, какие конкретно военные средства они готовы использовать для защиты Украины, чтобы предотвратить возобновление российско-украинского конфликта. Он акцентирует внимание на том, что гарантии безопасности должны выходить за пределы «политических обещаний», как это было с Будапештским меморандумом от 1994 года.

Андрей Мельник видит возможность предоставления Украине как двусторонних гарантий безопасности (между Киевом и другим государством), так и многосторонних, например с участием Европейского союза или НАТО. Дипломат также допускает, что гарантии безопасности станут частью большого мирного договора с Россией. Однако во всех случаях Киев настаивает на «твёрдых обязательствах» со стороны Запада.