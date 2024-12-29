Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Financial Times: Трамп навяжет Украине мир без предоставления гарантий безопасности
Авторы издания предположили, что Трамп может сосредоточится на влиянии в Западном полушарии, молчаливо оставив другие регионы.

Вопрос территориальных уступок Украины перед Россией несомненно будет решён в пользу Москву, что стало понятно из последних заявлений украинского руководства, готового пойти на такой шаг без признания территорий российскими ради завершения конфликта. В то же время Киев настаивает на предоставлении надёжных гарантий безопасности, которые смогут предотвратить возобновление боевых действий в регионе.

Издание Financial Times пишет о том, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп, в одном из сценариев, пойдёт на заключение мирного соглашения без предоставления Киеву гарантий безопасности. Вполне вероятным также является смягчение санкций против России, чтобы страна продолжала принимать участие в операциях с американским долларом. Не уточняется, будут ли прекращены американские поставки оружия Украине (если да, то Киеву попросту нет больше смысла прислушиваться к Вашингтону) и сможет ли Европа предоставить свои гарантии безопасности.

В свою очередь, как утверждают авторы издания, Дональд Трамп сконцентрируется на Западном полушарии, оставив остальные сферы влияния для Китая и Россия. В его планах будет оказание давления на соседнюю Канаду и Мексику, а также попытки вернуть штатам Панамский канал и установить контроль над островом Гренландия. Всё это Financial Times описывают как «новую большую сделку между великими державами».

Авторы также предполагают развитие данного сценария, в ходе чего политика «Америка превыше всего» достигнет успеха: Европа нарастит расходы на оборону и будет способна самостоятельно сдерживать Россию (украинский вопрос ляжет на их плечи, как этого и хотел Трамп изначально), американские пошлины снизят рост экономики Китая, а правительство Ирана свергнут «комбинацией военного, экономического и внутреннего давления».

#украина #сша #дональд трамп
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft предупреждает пользователей, чтобы они избегали установки Windows 11 с флешки
6
Основатель Li Auto заявил, что опыт ночного вождения в Китае заставил бы Илона Маска полюбить лидары
+
NVIDIA разыгрывает коллекционные карты GTX 1080 Ti и RTX 4080 Super DOOM Series
1
В приложении камеры на мобильных телефонах Honor к Новому году появился специальный водяной знак
+
Чипсет среднего класса Dimensity 8400 в составе Redmi Turbo 4 почти догнал Snapdragon 8 Gen 3
2
Samsung S24 Ultra и Z Fold6 будут поддерживать спутниковую передачу сообщений
+
Пользователь Shank Mods нашел и переправил из Японии в США самый большой в мире ламповый телевизор
5
Financial Times: При производстве ракет «Орешник» используется западное оборудование
11
Snapdragon 8 Elite 2 получит улучшенный графический процессор с возросшей производительностью
+
Видеокарты NVIDIA и AMD уже через месяц могут подорожать на 40% из-за тарифов Трампа
5
Assetto Corsa EVO получит карту с открытым миром летом 2025 года
+
ВС ВСУ потеряли еще один F-16 на боевом вылете
3
Китай успешно получил изотоп никеля-64, стоимость которого превышает цену золота
+
Intel удаляет две функции из драйверов видеокарт
+
Grand Theft Auto 3: Утечка дизайнерской документации свидетельствует об амбициозных планах
2
Информатор раскрыл стоимость одной из моделей GeForce RTX 5080 от ASUS
1
Infinix готовится выпустить новую серию бюджетных смартфонов Note 50
1
ADATA анонсирует самый маленький в мире мобильный твердотельный накопитель USB4
+
В разработке GPT-5 возникли серьезные проблемы: у OpenAI закончились ресурсы для обучения
3
RTX 5090 действительно получит 32 Гбайт памяти GDDR7, а также 14-слойную печатную плату и питание по схеме 16+6+7
+

Популярные статьи

Мое несерьезное мнение по поводу эволюции компьютерных комплектующих и периферии в 2025 году
20
5 причин, по которым я отложу прохождение S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на пару лет
145
Эффективно используем технологии FSR и DLSS на мощных видеокартах - гайд для самых маленьких
32
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
85
Китайский истребитель шестого поколения с тремя двигателями может стать самым незаметным в мире
39
Подборка самых выгодных и интересных скидок зимней распродажи Steam 2024
11
MSI Claw 8 AI+: мощная портативная консоль с процессором Intel Lunar Lake
1
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A1000GL PCIE5
2
Обзор книги “Электросити. Дюссельдорфская школа электронной музыки. 1970-1986”
21
О российской игровой консоли, ее перспективах, развитии и финансовой окупаемости
4

Сейчас обсуждают

World Trailer
08:16
Ну о 2080Ti речь же не идет... хотя и на нее цена была Launch Price: 999 USD... это именно цена от NVIDIA как и для всех карт на старте продаж в списке выше. А 4090 за 95к-100к... это вы явно что-...
Розничная стоимость RTX 5090 превысит $2 500, а пользовательские карты будут стоить до $3 000
Alex_023
08:09
Так известное дело, что у MS каждая вторая ось это тупик. Millenium, Vista, Win 8.
Assetto Corsa EVO получит карту с открытым миром летом 2025 года
Тилька
07:49
В 2022, осенью, я отлично помню, что можно было урвать 4090 за 95К-100К. P.S. Кстати 2080ti 1200 баксов официальная цена была))))))))
Розничная стоимость RTX 5090 превысит $2 500, а пользовательские карты будут стоить до $3 000
Redneck_prm
07:37
>>> Grok, capilot, chat gpt это ии это интерфейсы для взаимодействия человека с GPT модельками. которые всё тот же ML. а широко использовать термин ИИ вместо ML стали в начале текущего хайпопузыря...
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Никита Халтурин
07:37
Не понятен смысл бездумного выкручивания всех настроек на максимум с последующим включением DLSS в связи с падением fps - при этом многие из функций делают противоположные вещи, что хорошо иллюстрируе...
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Данил Левин
07:36
Посмотрите хотя бы летсплеи этих игр. В отличие от реальной жизни, там может то чувак решить поехать по встречке, то просто кто-то остановится поперек автомагистрали, то тебя начнет таранить в борт ук...
Энтузиаст создал полномасштабную копию кабины грузовика для игры American Truck Simulator
NuclearMissionJam
07:23
А что вы бы посоветовали из игр?
Подборка самых выгодных и интересных скидок зимней распродажи Steam 2024
Redneck_prm
07:17
зеленые dlss придумали, дабы для 4к рендерить картинку в 2.5к, ибо в яростно продвигаемые ими лучи в 4к не могли даже xx90. а увидеть разницу при таком апскейле крайне сложно. а в итоге случился взр...
Как апскейлинг изменил игровую индустрию и почти вытеснил нативную графику
Михаил Авраменко
07:15
Совет тем кто долбится в глаза: внимательно посмотрите на голову человека с заретушированным лицом.
Зеленский заявил, что ВСУ пленили бойца КНДР на Курщине
World Trailer
07:04
Вот и настали те времена... видеокарта по цене поддержанной не плохой жоповозки :D GeForce GTX 285 - 359$ GeForce GTX 480 - 499$ GeForce GTX 580 - 499$ GeForce GTX 680 - 499$ GeForce GTX 780 - 649$ G...
Розничная стоимость RTX 5090 превысит $2 500, а пользовательские карты будут стоить до $3 000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем