Авторы издания предположили, что Трамп может сосредоточится на влиянии в Западном полушарии, молчаливо оставив другие регионы.

Вопрос территориальных уступок Украины перед Россией несомненно будет решён в пользу Москву, что стало понятно из последних заявлений украинского руководства, готового пойти на такой шаг без признания территорий российскими ради завершения конфликта. В то же время Киев настаивает на предоставлении надёжных гарантий безопасности, которые смогут предотвратить возобновление боевых действий в регионе.

Издание Financial Times пишет о том, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп, в одном из сценариев, пойдёт на заключение мирного соглашения без предоставления Киеву гарантий безопасности. Вполне вероятным также является смягчение санкций против России, чтобы страна продолжала принимать участие в операциях с американским долларом. Не уточняется, будут ли прекращены американские поставки оружия Украине (если да, то Киеву попросту нет больше смысла прислушиваться к Вашингтону) и сможет ли Европа предоставить свои гарантии безопасности.

В свою очередь, как утверждают авторы издания, Дональд Трамп сконцентрируется на Западном полушарии, оставив остальные сферы влияния для Китая и Россия. В его планах будет оказание давления на соседнюю Канаду и Мексику, а также попытки вернуть штатам Панамский канал и установить контроль над островом Гренландия. Всё это Financial Times описывают как «новую большую сделку между великими державами».

Авторы также предполагают развитие данного сценария, в ходе чего политика «Америка превыше всего» достигнет успеха: Европа нарастит расходы на оборону и будет способна самостоятельно сдерживать Россию (украинский вопрос ляжет на их плечи, как этого и хотел Трамп изначально), американские пошлины снизят рост экономики Китая, а правительство Ирана свергнут «комбинацией военного, экономического и внутреннего давления».