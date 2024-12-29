Об этом сообщает местное информационное агентство Yonhap.

В Южной Корее утром, самолёт авиакомпании Jeju Air, возвращавшийся из Бангкока, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в городе Муан, столкнувшись с ограждением и разбившись. На борту пассажирского самолёта находился 181 человек - 175 гражданских лиц (173 южнокорейца и 2 тайца) и 6 членов экипажа.

Как сообщает местное издание Yonhap, исполняющий обязанности министра внутренних дел страны отдал приказ о спасении всех жертв авиакатастрофы. Исполняющий обязанности президента страны Чхве Сан Мок поручил начать спасательную операцию. На сайте издания отмечается, что власти считают предположительной причиной крушения борта его столкновение с птицами, в результате чего было повреждено шасси.

На текущий момент известно о гибели как минимум 28 человек, которых нашли в хвостовой части самолёта. Спасено было три человека. Спасательная операция местных служб реагирования продолжается, но, вероятнее всего, в скором времени станет известно о гибели большего числа находившихся на борту людей, учитывая серьёзные повреждения самолёта и образовавшийся на месте его крушения пожар.