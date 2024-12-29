Источники издания объясняют, что речь идёт не о «пустой болтовне» и у Трампа есть «последовательная связующая нить».

Несмотря на то, что новоизбранный американский президент Дональд Трамп ещё не вступил в должность, он уже успел выделиться экспансионистскими заявлениями, в которых сообщил о намерениях вернуть контроль над Панамским каналом, назвал владение американцами Гренландией делом национальной безопасности, а Канаде предложил роль 51-го штата Соединённых Штатов Америки. Всё это больше похоже на иронию, но политик продолжает делать подобные заявления, будто требует воспринять их всерьёз.

Издание The Washington Post, ссылаясь на источники в окружении Дональда Трампа, пишет, что на самом деле все слова американского политика являются частью более широкого плана по противодействию России и Китаю. Как отмечает один из источников издания, речь идёт не о «пустой болтовне» и у Трампа есть «последовательная связующая нить».

Источник издания объясняет, что Трамп знает, за какие ему рычаги дёргать, какие есть защитные механизмы. При этом он всём он наделён властью использовать эти «рычаги».

В статье The Washington Post также акцентируется внимание на том, что зацикленность Дональда Трампа на Западном полушарии говорит о его понимании, что Вашингтон, в отличие от России и Китая, не может определять «результаты национальной безопасности» в тех регионах, где у Соединённых Штатах Америки недостаточно влияния.