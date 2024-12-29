На момент написания новости в странах Европы нельзя открыть Telegram-каналы изданий «РИА Новости», «Известия», «Голос Европы», «Российская газета» и телеканалов НТВ, «Первый канал», «Россия-1».

Известно, что на территории Европы были случаи ограничения доступа к российским интернет-ресурсам. В мае Совет Европейского союза принял решение о запрете вещания следующих российских изданий: «РИА Новости», «Известия», «Голос Европы», а также «Российская газета». Тем не менее, все издания имели свои каналы в мессенджере Telegram, которые были доступны европейцам к прочтению.

Как стало известно от корреспондентов «РИА Новости», в Европе начали блокировать Telegram-каналы данных изданий. Сообщается, что канал издания «РИА Новости» недоступен к прочтению в ряде европейских стран: Бельгия, Швейцария, Польша, Чехия, Греция и Италия. С аналогичными ограничениями столкнулись пользователи, желающие открыть Telegram-канал «Известия» из Германии, Бельгии, Швеции и Испании. По имеющейся информации, ограничения также коснулись Telegram-аккаунтов телеканалов НТВ, «Первый канал», «Россия-1».

Когда жители Европы пытаются зайти на вышеуказанные Telegram-каналы, их оповещают, что ресурс недоступен в связи с нарушением европейского законодательства. Не уточняется, о каких именно нарушениях идёт речь, но, вероятнее всего, блокировка каналов связана с решением Совета Европейского союза.

На момент написания новости перечень стран, в которых Telegram-каналы российских изданий недоступны к прочтению, значительно расширился. По всей видимости, европейские страны работают над исполнением решения Совета Европейского союза и впоследствии доступ ко всем вышеперечисленным каналам будет ограничен на территории всей Европы.