По мнению политика, он имел шансы одержать победу над Трампом. В то же время демократы наоборот считают, что именно первоначальные отказы Байдена выходить из гонки привели к поражению Харрис.

В ноябре в Соединённых Штатах Америки состоялись президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Изначально предполагалось, что Демократическая партия выдвинет на выборы действующего американского президента Джо Байдена, но после провальных дебатов он под давление сопартийцев был вынужден уступить своему вице-президенту Камале Харрис и снял свою кандидатуру. Тем не менее, ситуацию это особо не спасло и демократы проиграли республиканцам.

Издание The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, пишет, что американский президент Джо Байден в частных разговорах выражал сожаление по поводу выхода из предвыборной гонки. По его мнению, он имел все шансы для того, чтобы одержать победу над Трампом. Примечательно, что Дональд Трамп после снятия кандидатуры Байдена неоднократно выражал уверенность в своей победе.

В то же время, как подчёркивает издание, влиятельные демократы наоборот считают, что именно первоначальные отказы Джо Байдена выходить из предвыборной гонки привели к поражению Харрис, ведь у неё оставалось всего три месяца на проведение предвыборной кампании.

The Washington Post перечисляют среди заслуг Байдена победу над пандемией COVID-19, недопущение рецессии экономики на фоне неутешительных прогнозов, а также сплочение НАТО. Из главных недостатков его президентства указывают на несоответствующий текущему времени стиль управления.