Удержание территорий становится всё более сложной задачей, особенно в условиях нехватки личного состава и неоднозначности с поставками оружия от США.

В августе Вооружённым силам Украины удалось прорвать российскую государственную границу в Курской области, впоследствии расширив зону подконтрольных территорий. Несмотря на то, что фактически украинские военные смогли взять под свой контроль лишь один крупный районный центр - Суджа, они по-прежнему сохраняют своё присутствие в области. Тем не менее, на текущий момент российская армия смогла выбить украинских военных как минимум с половины позиций, удерживаемых ими в Курской области.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в течение нескольких месяцев Украина может потерять оставшуюся половину позиций в Курской области. Отмечается, что всё это может произойти из-за нехватки солдат и неопределённости касаемо дальнейших поставок оружия Соединёнными Штатами Америки после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Источники издания в лице неназванных американских чиновников считают, что украинская армия сможет удерживать позиции на российских территориях только до весны. После этого они не исключают, что может быть принято решение об отступлении.

Один из источников издания объясняет, что на самом деле украинские военные смогли продержаться в Курской области гораздо дольше, чем изначально предполагалось. Другой источник подчёркивает, что целью Киева был не захват и удержание территорий, а демонстрация возможностей, поэтому он видит возможным показать даже отступление как тактический успех.

Собеседники Bloomberg в целом надеются на то, что Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ об отступлении из Курской области, чтобы избежать ненужных потерь в условиях нехватки личного состава. Не учитывается тот момент, что даже если украинские военные покинут российские территории, то боевые действия на данном участке могут продолжиться, но уже в Сумской области.