По данным Associated Press, украинская армия получит системы ПВО NASAMS и Hawk.

Недавно уже была новость о том, что Соединённые Штаты Америки ускоренными темпами передают Вооружённым силам Украины оружие, в особенности ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны. Вчера стало известно о запланированном к поставке новом пакете военной помощи, который анонсирован Координатором стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джоном Кирби.

По словам американского чиновника, в ближайшие дни Пентагон объявит о новом пакете военной помощи, утверждённым американским президентом Джо Байденом, в который войдут новые системы противовоздушной обороны.

Кирби подчеркнул, что обещанные системы будут содействовать отражению Киевом российских атак, а также украинским операциям в Курской области.

По данным издания Associated Press, анонсированный Джоном Кирби пакет военной помощи обойдётся Вашингтону в 1,25 миллиарда долларов, а объявят о нём 30 декабря. В него войдут зенитно-ракетные комплексы NASAMS и MIM-23 Hawk, о необходимость поставки которых недавно говорили в Киеве. Помимо этого украинской армии предоставят артиллерийские снаряды, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и другое вооружение.