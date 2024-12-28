Он подчеркнул, что новоизбранный американский президент считает возможным завершение конфликта только в том случае, если Киев будет сильным в военном плане.

Канцлер Германии Олаф Шольц, успевший уже пообщаться с новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом, поделился своими впечатлениями о диалоге с политиком. По его словам, Трамп желает урегулирования российско-украинского конфликта, но не планирует бросать Украину.

Как утверждает немецкий канцлер, во время разговоров с Дональдом Трампом у него сложилось мнение, что американец также, как и он, считает возможным завершением конфликта только в том случае, если Украина будет сильной в военном плане. По этой причине Шольц не опасается заявлений о том, что новоизбранный американский президент бросит Киев. Олаф Шольц уверен в том, что, вопреки всем опасениям, США и Европейский союз смогут добиться скоординированной политики в отношении Украины.

Помимо этого немецкий канцлер подчеркнул, что Германия будет отыгрывать важную ключевую роль в предоставлении гарантий безопасности Украине. При этом немецкое правительство не планирует отправлять своих военных в зону боевых действий. Впрочем, тут уже вряд ли решать Шольцу, ведь уже 23 февраля 2025 года в Германии пройдут президентские выборы, на которых действующий немецкий канцлер практически не имеет шансов быть переизбранным.