По его мнению, Германия нуждается в дешёвом газе из России.

После того, как в сентябре 2022 года произошла диверсия на обеих нитках трубопровода «Северный поток», возможность транзита российского газа напрямую в Германию была исключена. Тем не менее, газопровод всё ещё может быть отремонтирован и запущен, хотя пока этот вопрос не рассматривается.

Президент Сербии Александр Вучич в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил, что Германия нуждается в дешёвом газе из России, поэтому в течение следующего года он не исключает запуск уцелевшей нитки трубопровода. По его мнению, трубопровод будет продан инвесторам из Соединённых Штатов Америки и поставки российского газа в Европу через Балтийское море станут возможными через год.

Сербский президент подчеркнул, что Берлин сохранил свою экономику конкурентоспособной благодаря дешёвому российскому газу. Сейчас, по его словам, немецкие власти работают с энергетической инфраструктурой, но пока что электроэнергия в стране всё ещё остаётся дорогой.

В ноябре уже была информация о том, что американский бизнесмен Стивен Линч обращался к американскому правительству с просьбой предоставить ему лицензию на участие в торгах, если «Северный поток» выставят на продажу. В Кремле позже прокомментировали ситуацию, отметив, что «Газпром» не планирует продавать газопровод, передавая Соединённым Штатам Америки возможность влиять на поставки энергоносителей из России.