По этой причине он видит необходимость освоить межзвёздные перелёты.

Основатель американской аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) отреагировал на пост пользователя DogeDesigner, в котором говорилось, что уже через пять миллиардов лет Солнце взорвётся, а Марс станет самым лучшим шансом для выживания человеческой популяции.

Американский бизнесмен озвучил ещё более пессимистичный прогноз, сообщив, что уже через пятьсот миллионов лет (10% от озвученного в посте срока) Земля может стать непригодной для жизни человека, учитывая быстрые темпы расширения единственной звезды Солнечной системы.

Данную тему Маск поднимал ещё весной этого года, подчеркнув необходимость освоения межзвёздных перелётов, если человечество желает сохранить своё право на существование. Тогда бизнесмен указывал на две главные угрозы для человека - расширение Солнца и вероятность падения огромного астероида на Землю.

Впрочем, Марс тоже сложно назвать перспективным вариантом для продолжения человеческой популяции, если говорить о посте DogeDesigner, в котором он прогнозировал взрыв Солнца. Дело в том, что Марс, как и Земля, вращаются вокруг Солнца и навряд ли жизнь сможет существовать в случае взрыва звезды Солнечной системы.