По данным издания, на момент получения Киевом разрешения на удары вглубь российских территорий у военных оставалось около 50 ракет данного типа.

Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что весной Соединённые Штаты Америки поставили Вооружённым силам Украины около пятисот ракет ATACMS (какой именно модификации - не уточняется). Украинская армия не спешила активно использовать данные ракеты, пока им не предоставили разрешение на удары вглубь российских территорий, но, тем не менее, на текущий момент арсенал уже почти исчерпан.

По данным издания, на момент получения Киевом разрешения на удары вглубь российских территорий у военных осталось около пятидесяти ракет, часть из которых уже были применены для обстрелов. Отмечается, что в Соединённых Штатах Америки и НАТО рекомендуют Украине более целесообразно использовать ракеты, учитывая ограниченность запасов.

The New York Times также подчёркивают, что у украинского военно-политического руководства для выбора целей заканчиваются не только ракеты, но и время. В материале издания вспомнили заявление новоизбранного американского президента Дональда Трампа, который назвал ошибкой снятие ограничений на удары вглубь российских территорий западным оружием. Учитывая данное заявление, не стоит исключать, что Трамп после инаугурации может отозвать выданное Джо Байденом разрешение.

Что касается эскалации, которой опасались на Западе на фоне снятия ограничений с дальнобойности поставляемого оружия, то, по мнению авторов издания, она была минимальна, ведь в ответ на удары вглубь российских территорий американским оружием Россия запустила лишь одну ракету «Орешник».