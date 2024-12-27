Адмирал Пьер Вандье объясняет, что пока европейские инженеры тратят годы на конструирование техники, она попросту устаревает.

Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье в интервью Defense News раскритиковал Европу за медлительные темпы разработки вооружений, которые приводят к тому, что техника к моменту выхода на производство устаревает.

Адмирал приводит в пример разработку танков, в ходе которой военные инженеры годами работают над тем, чтобы определить, как будет работать техники. По его словам, ещё десять лет уходит с момента заключения контрактов и выхода разработанной техники на конвейер. В конечном итоге получается техника, которая может уже не соответствовать поставленным целям, поскольку за это время появились новые технологии, а тенденции боевых действий уже успели измениться.

«Вы потратили много денег только на то, чтобы получить платформу, которая устарела по своей конструкции, и всё потому, что на её создание было потрачено слишком много времени», - объясняет Вандье.

Пьер Вандье акцентирует внимание на том, что современные технологии, например искусственный интеллект, развиваются быстро, поэтому Европе необходимо быстрее запускать оружие на производство.

Ранее Вандье также критиковал европейскую стратегию в сфере оборонной промышленности, подчёркивая, что в текущей ситуации Европа не сможет выиграть гонку вооружений из-за навязанных себе же правил. Он предлагает европейцам обратить внимание на американский подход к инновациям.