Судно затонуло в Средиземном море 24 декабря.

Сухогруз Ursa Major, принадлежавший группе компаний «Оборонлогистика», 24 декабря 2024 года затонул в Средиземном море, когда проходил между Испанией и Алжиром на пути к Гибралтару. Из-за взрыва в машинном отделении образовалась пробоина, которая и привела к затоплению судна. Официально по факту инцидента возбуждено уголовное дело, а ситуация определена, как террористический акт.

Издание «РИА Новости» узнало от пресс-службы «Оборонлогистика» об отказе экипажа норвежского судна «Oslo Carrier 3» принимать спасательную шлюпку с российскими моряками, которые находились на борту Ursa Major в момент затопления. Отмечается, что причиной отказа был некий запрет, какой именно - не уточняется.

Владелец судна подчёркивает, что отказ от спасения российских моряков является нарушением 10 статьи Международной конвенции о спасании (1989 год), в которой установлено обязательство для капитана судна оказывать помощь любому лицу, которому угрожает гибель в море, если при этом экипаж корабля не ставится под серьёзную опасность.

Известно, что 14 из 16 человек экипажа Ursa Major были спасены и переправлены в испанский порт Картахена. Оставшиеся два российских моряка пропали без вести.