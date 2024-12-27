Армянская делегация примет участие в режиме видеоконференции, если, конечно, им организуют видеосвязь.

В этом году председательство в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перешло Армении. С 2025 года председательство переходит Белоруссии, поэтому президент страны Александр Лукашенко на заседании 26 декабря 2024 года решил поднять вопрос проведения следующего саммит в Минске, подчеркнув, что он открыт к предложениям.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, пользуясь случаем, решил предупредить, что Ереван не собирается принимать личное участие в мероприятии, а армянская делегация не будет направлена в Минск. Он акцентирует внимание на том, что армянские власти никоим образом не возражают против проведения саммита в Минске, но и не желают лично посещать мероприятие. Лукашенко обратился к Пашиняну с вопросом, какие проблемы возникли у Армении, что она не может направить свою делегацию на следующий саммит в Минске. Белорусский президент добавил, что если армянскую делегацию некому подвезти в Минск, то Белоруссия готова организовать её доставку в точку назначения.

Никол Пашинян, отвечая белорусскому коллеге, напомнил, что он по этому поводу уже выступал с публичным заявлением, которое остаётся актуальным, а данный формат (формат публичного обсуждения на саммите- ред.) не является подходящим для обсуждения подобных вопросов. Дело в том, что после аннексии Азербайджаном Нагорного Карабаха глава армянского правительства отказался в будущем посещать Белоруссию, о чём лично сообщал. Пашинян считает, что Лукашенко оказывал консультации Баку в аннексии региона и Минск напрямую причастен к этой ситуации.

Александр Лукашенко пообещал рассмотреть «предложение» армянской стороны, на что Никол Пашинян продолжил пикировку: «Что тут рассматривать? Вы не можете рассматривать моё заявление, потому что моё заявление не подлежит рассмотрению».

Белорусский президент объяснил армянскому премьеру, что рассмотрение будет, ведь на саммите может не оказаться телевизора для организации его выступления по видеосвязи. Пашинян отнёсся с пониманием к словам Лукашенко, в ироничной форме сказав: «Я понимаю, может у вас ещё появились проблемы с телевизорами. Я с пониманием отношусь к этому».