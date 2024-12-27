Не уточняется, кто именно из Парижа предлагал такой формат диалога.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции сообщил о поступавших по закрытым каналам предложений со стороны Франции, в которых французские чиновники предлагали помощь по установлению диалога насчёт Украины. Отмечается, что всё это не предусматривало участие Киева.

Как подчёркивает российский министр, такое двусмысленное поведение со стороны Франции нарушает устоявшийся на Западе принцип «ни слова об Украине без Украины». Лавров отказался от каких-либо подробностей, отметив, что не хочет никого подвести.

При этом Сергей Лавров не уточнил, соглашались ли российские чиновники на диалог в таком формате и если нет, то почему.

Официально, французский президент Эмманюэль Макрон неоднократно говорил о том, что ведение переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта невозможно без участия Киева. Помимо этого, Париж является инициатором обсуждений на тему отправки западных инструкторов на территорию Украины для обучения украинских военных, а также организации миротворческой миссии для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня, если такой будет установлен по завершению российско-украинского конфликта.