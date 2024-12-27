Всего запланировано оружия к предоставлению на 10 миллиардов евро, но почти четыре миллиарда были уже израсходованы.

Посол Нидерландов в Киеве Алле Дорхаут сообщил, что в течение последних трёх лет Амстердам различным образом поддерживает Украину, начиная от «моральной помощи», заканчивая гуманитарной, экономической и военной поддержкой. По его словам, сейчас нидерландские власти потратили на поддержку Киева 3,8 миллиардов евро, но на этом не конец.

Нидерландский дипломат обозначил, что всего Нидерланды планируют оказать Украине военную помощь на 10 миллиардов долларов. Соответственно, впереди ожидаются поставки на ещё 6,2 миллиарда долларов. Не уточняется, в какие сроки средства будут потрачены.

Дорхаут также обозначил, что поддержка Украины входит в интересы Европы. Он добавил, что когда Нидерланды оказывают Киеву помощь, они стоят «на защите своей безопасности» и защищают своё «процветание и ценности».

Алле Дорхаут подчеркнул важность вступления Украины в Европейский союз, поскольку основополагающий договор данного объединения предусматривает отдельное положение о безопасности. Он объясняет, что речь идёт не только о едином рынке, а вступление Киева в союз наложит на Брюссель долгосрочные обязательства, в особенности по восстановлению страны после окончания российско-украинского конфликта.