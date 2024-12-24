Логистический хаб возле польского аэропорта Жешув-Ясенка вблизи города Жешув отыгрывает ключевую роль в поставках оружия Киеву.

Известно, что основной объём иностранной военной помощи поступает Вооружённым силам Украины через Польшу. Логистический хаб возле польского аэропорта Жешув-Ясенка вблизи города Жешув отыгрывает ключевую роль в поставках оружия Киеву, а для его охраны задействовали целую батарею противовоздушной обороны NASAMS и американские истребители F-35.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время встречи с военнослужащими, обеспечивающими безопасность логистического хаба, заявил, что данный объект является особым местом, через которых проходит чрезвычайно важная помощь для Украины.

По словам польского министра, всего при помощи этого логистического объекта Киев получил помощь из 45 стран путём 5 тысяч перевозок с задействованием 40 тысяч транспортных средств и вагонов. Речь идёт о транспортируемой гуманитарной и военной помощи.

Помимо этого Владислав Косиняк-Камыш напомнил, что из-за необходимости обеспечивать безопасность логистического хаба в Польше и защищать польско-белорусскую границу многие польские военные не смогут провести Рождество у себя дома со своими близкими.