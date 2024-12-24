На сайте Министерства обороны Соединённых Штатов Америки объявлено о предоставлении крупного оборонного контракта американской компании Williams International, специализирующейся на производстве газотурбинных двигателей. Компания произведёт свою продукцию на сумму 253,7 миллионов долларов.
Как отмечается в заявлении Пентагона, выпуск новых газотурбинных двигателей положительно скажется на наращивании темпов производства ракет, в том числе поставляемых Вооружённым силам Украины. Такое решение позволит удовлетворить спрос на ракеты по выбору Вашингтона. Заказ позволит нарастить производство следующих ракет:
- AGM-84 Harpoon;
- AGM-158 JASSM;
- AGM-158C LRASM;
- BGM-109 Tomahawk.
Официально известно, что среди всех вышеперечисленных ракет Киев имеет только Harpoon. Однако не стоит исключать, что американские власти могут поставить со своих запасов и ракеты AGM-158 JASSM, осуществлять пуски которых могут американские истребители F-16.
Стоит напомнить, что любая передача оружия Украине в рамках президентских полномочий по изъятию вооружений предусматривает их конфискацию со складов Пентагона. Такие поставки возможны только в случае, когда существуют возможности для восстановления запасов. Очевидно, что контракт напрямую связан с уже произошедшим или предстоящим расходованием ракет, использующих газотурбинные двигатели компании Williams International.