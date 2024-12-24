В сентябре 2024 года на улицах Ливана взорвались тысячи устройств, принадлежавших членам ливанской группировки.

В сентябре 2024 года в Ливане произошли массовые взрывы пейджеров, раций и другой техники, принадлежавшей участникам ливанской шиитской группировки «Хезболла». От израильской акции пострадали тысяч ливанских граждан, в том числе причастных к группировке. Такая операция несомненно сказалась положительно на итогах предстоявшего ливано-израильского конфликта, позволив нарушить координацию «Хезболлы» и деморализовать её участников. Нет сомнений, что операция израильских спецслужб войдёт в историю и станет примером слаженной и кропотливой работы для иностранных разведок.

Издание CBS News, пообщавшись с двумя бывшими высокопоставленными агентами «Моссада», рассказало о том, как происходила подготовка диверсии с пейджерами. Отмечается, что фактически операцию начали готовить ещё более десяти лет назад.

В ходе операции израильские спецслужбы смогли внедрить взрывные устройства в батареи рации, впоследствии поставленные «Хезболла» через подставные компании. Речь шла о 16 тысячах раций, которые были скуплены ливанскими шиитами без каких-либо подозрений.

Уже с 2022 года в «Моссаде» работали над тем, чтобы ливанские шииты получили пейджеры со взрывчаткой, а их взрыв привёл к минимальному ущербу среди мирного населения. Учитывались привычки членов группировки, а поступающие перед взрывом звуковые сигналы реализованы так, чтобы владелец пейджера убедился в необходимости срочно достать устройство из кармана. Несмотря на всё это, пострадали и мирные граждане, хотя последствия могли быть ещё хуже.

По данным CBS News, израильские спецслужбы использовали подставные компании, в частности венгерскую фирму и сотрудницу тайваньской компании Gold Apollo (поставщик «Хезболлы»), которая даже не знала сотрудничестве с Израилем. В итоге членам ливанской группировки была предложена «улучшенная модель» пейджера со взрывчаткой, а первая партия была поставлена за бесплатно. Уже к сентябрю улучшенные пейджеры были в карманах 5 тысяч участников «Хезболлы».