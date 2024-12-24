Один импульсный выстрел стоимостью менее 10 пенсов позволяет вывести из строя дроны в радиусе до одного километра.

Министерство обороны Великобритании сообщило об успешном испытании «убийцы дронов», под которым имеется ввиду радиочастотное оружие направленной энергии (Radio Frequency Directed Energy Weapon, RFDEW), способное поражать беспилотные летательные аппараты при помощи радиоволн.

Отмечается, что успешные боевые стрельбы провели американские и британские военные на полигоне Манорбир в Уэльсе. В ходе данных учений удалось обнаружить и устранить несколько беспилотников.

При небольшой стоимости энергии (менее 10 пенсов, около 13 рублей) RFDEW практически мгновенно выводит из строя беспилотники и его комплектующие на расстоянии до одного километра. Такое оружие может стать выгодным и эффективным, как дополнение к традиционным систем противовоздушной обороны, размещённым на военных базах.

RFDEW можно устанавливать на крышу автомобиля и другие объекты, что позволяет применять его против дронов как в воздухе, так и на суше, в воде.

В Великобритании продолжают работать над эффективными и дешёвыми средствами противодействиям беспилотным летательным аппаратам. Сейчас британские конструкторы продолжают разработку лазерного оружия, способного поражать лучом летящие дроны.