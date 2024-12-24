Речь идёт о добровольном подразделении, примкнуть к которому могут все украинцы, проживающие в Европе. Очевидно, что желающих немного.

Осенью стартовал отбор добровольцев в Украинский легион, который базируется на территории Польши. Речь идёт о новом подразделении в составе Вооружённых сил Украины, примкнуть к которому на добровольной основе могут все украинцы, проживающие в Европу. Несмотря на изначальные намерения создать целую бригаду из уехавших украинцев, есть информация лишь о сотнях поданных заявлений. Сколько из подавших заявление украинцев действительно прибыли в центр и подписали контракт - неизвестно.

Украинский посол в Варшаве Василий Боднар сообщил о прибытии на территорию Украины первых добровольцев, обученных в Польше. По его словам, Украинский легион - «история успеха».

Дипломат признал, что хотелось бы видеть более активные темпы набора, но приходится работать с имеющимися показателями. В то же время он рассказал о приложенных усилиях, чтобы информация о наборе, который является абсолютно добровольным, распространялась среди всех стран Европейского союза и, возможно, за океаном.

Сколько именно украинских добровольцев было обучено и сколько ещё обучается - неизвестно. Судя по опубликованному фото, говорить о сотнях новобранцев не приходится. Оно и понятно, ведь желающих добровольно мобилизоваться среди украинцев, уехавших за границу, действительно мало.