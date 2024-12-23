В то же время он признал, что пока никакой конфронтации с российской армией не ожидается.

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью изданиям медиагруппы Funke заявил, что страны-участники НАТО должны готовиться к возможному конфликту с Россией, учитывая последовательное наращивание Москвой военного потенциала. Он подчеркнул, что сейчас российский оборонно-промышленный комплекс способен за несколько месяцев произвести столько оружия, сколько Европейский союз не произведёт даже за год.

Немецкий министр считает, что к 2029 или 2030 году Россия будет иметь достаточно сил, чтобы нанести удар по североатлантическому альянсу. По этой причине он видит необходимость быть готовыми, что российская армия «протестирует» сплочённость североатлантического альянса на том или ином участке территорий военного блока.

Писториус также добавил, что если в НАТО будут игнорировать «российскую угрозу» из-за вызываемого дискомфорта (вероятнее всего, речь про дополнительные расходы на оборону), то она не станет от этого меньше.

На текущий момент Борис Писториус не видит оснований беспокоиться о том, что возникнет вооружённый конфликт между НАТО и Россией. Однако он и не видит в этом повода расслабляться.