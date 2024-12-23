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Nacvark
Telegraph: Новая железная дорога в Европе сократит доставку военной техники к границе РФ до 24 часов
Речь о проекте Rail Baltica, стартовавшем ещё в 2013 году.

В 1868 - 1870 годах Российской империей была построена Балтийская железная дорога, которая обеспечивала Балтии важный экономический коридор. Спустя два века актуальность данной логистической цепочки была утрачена, а вместо неё в 2013 году стартовал проект Rail Baltica, предполагавший строительство новой железной дороги, которая свяжет балтийские страны с европейской железнодорожной сетью. Примечательно, что строительство новой железной дороги проходит на месте, где была старая.

Издание The Telegraph, пообщавшись с сотрудниками компании-подрядчика, пишет, что новая железная дорога ляжет в основу транспортных перевозок стран НАТО. Как отмечает руководитель отдела коммуникаций Rail Baltica Прийт Пруул, после завершения строительства данного проекта доставка военной техники к российской границе сократится с одной недели до 24 часов.

Генеральный директор Rail Baltica Estonia Анвар Салометс считает, что ситуация после 2022 года демонстрирует необходимость завершения строительства в кратчайшие сроки. Он подчеркнул, что новая железная дорога станет важным сдерживающим фактором против России.

Известно, что Rail Baltica будет проходить через Таллин (Эстония), Ригу (Латвия), Каунас (Литва), Варшаву (Польша) и Берлин (Германия). Таким образом 805-километровая железная дорога наладит сообщение между Центральной и Восточной Европой.

#россия #европа #литва #эстония #латвия #балтия #rail baltica
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