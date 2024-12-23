По его словам, российский лидер сам сообщил о желании встретиться с ним как можно быстрее.

Недавно российский президент Владимир Путин во время прямой линии прокомментировал возможность встречи с новоизбранным американским президентом Дональдом Трампом. Он подчеркнул, что не знает, когда ему удастся встретиться с Трампом, ведь они не общались более четырёх лет, но сейчас им есть о чём поговорить.

На фоне данного заявления Дональд Трамп во время фестиваля TurningPoint's AmericaFest сообщил, что будет ожидать встречи с российский президентом для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта. Он добавил, что Путин сам заявил о желании встретиться с ним как можно быстрее.

«Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этому конфликту», - заключил он.

Трамп также добавил, что сдержит все обещания, которые прозвучали во время предвыборной кампании: урегулирование российско-украинского конфликта, восстановление мира на Ближнем Востоке и предотвращение Третьей мировой войны.

Пока нет информации о том, готовится ли встреча Трампа с Путиным, ведь новоизбранный американский президент ещё не вступил в должность. Вполне вероятно, что после инаугурации 20 января 2025 года Дональд Трамп в кратчайшие сроки организует такую встречу.