Взрывы в Йемене прогремели спустя несколько часов после удара по Тель-Авиву.

Вчера йеменские хуситы «Ансар Аллах» нанесли удар своей гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву, которая не встретила сопротивление со стороны израильской противовоздушной обороны. Спустя несколько часов после удара по Израилю появилась информация о взрывах в йеменском городе Сана, из-за чего появилось предположение, что это была совместная ответная операция Соединённых Штатов Америки и Великобритании.

Центральное командование Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки (CENTCOM) подтвердило проведение авиаударов по Йемену. Отмечается, что целью американской атаки были склады ракет и пункты управления, находящиеся под контролем йеменских хуситов. В ходе атаки также были сбиты беспилотные летательные аппараты и противокорабельная крылатая ракета над акваторией Красного моря.

В командовании заверяют, что проведённая атака снизит возможности хуситов по нанесению ударов, в частности по американским военным кораблям и гражданским суднам, расположенным в южной части Красного моря, Баб-эль-Мандебском и Аденском заливах.

Официально CENTCOM связывают авиаудары приверженностью Соединённых Штатов Америки к защите региональных партнёров (которым является Израиль) и международного судоходства.