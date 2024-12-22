Это было ответом российского президента на высказывания про уязвимость ракеты.

Несколько дней назад российский президент Владимир Путин во время прямой линии предложил Западу провести технологическую дуэль с участием гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник». По его задумке, Запад должен определить какой-либо объект в Киеве или другой местности, сосредоточить туда все системы противовоздушной и противоракетной обороны, а Россия нанесёт удар своей ракетой.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что подразумевал Путин, когда говорил о технологической дуэли с Западом. По его словам, это было лишь ответом на заявления западных экспертов, когда сообщали об уязвимостях в российской ракете средней дальности.

Песков добавил, что «Орешник» является абсолютной революцией в технологиях вооружения и на поколения опережает все существующие средства поражения, при этом даже без ядерной боеголовки. Своим предложением российский президент хотел продемонстрировать уверенность в том, что данную гиперзвуковую ракету нельзя сбить имеющимися в Европе системами.

Ранее Владимир Путин уже говорил, что имея достаточное количество ракет «Орешник», можно фактически исключить применение ядерного оружия.