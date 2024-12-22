Несмотря на повышение зарплат, реальные доходы военных небольшие в сравнении с другими профессиями, поэтому мотивация солдат низкая.

На текущий момент Вооружённые силы Великобритании продолжают терять боеспособность в пехоте, авиации и флоте, а страна не готова к полномасштабному вооружённому конфликту, о чём говорили ранее сами британские власти. Одной из проблем британской армии является нехватка добровольцев, в связи с чем численность личного состава сокращается.

По данным издания The Telegraph, только за десять месяцев текущего года со службы в армии уволились 15,1 тысяч человек, из них почти 8 тысяч ушли по собственному желанию. При этом за тот же период на службу поступило всего 12 тысяч человек. Как итог, почти за год численность армии снизилась на три тысячи человек.

Отмечается, что происходит всё это несмотря на рекордное повышение зарплат военным за последние 22 года. В июле Министерство обороны страны подняло зарплаты на 6%, а также ввело дополнительные выплаты личному составу. При этом издание акцентирует внимание, что военная служба остаётся одной из низкооплачиваемых видов государственной службы: реальная зарплата рядовых в армии с 2011 года выросла только на 1,9%, когда у начинающего медицинского персонала за аналогичный период - 13,39%, а у машинистов поездов - 10,14%.

The Telegraph напомнили, что результаты опроса военных, проведённые в мае, показали их неудовлетворённость своим зарплаты. Только 32% военных считают свою зарплаты достойны, что является наиболее низким показателем за всю историю проведения социологических опросов.