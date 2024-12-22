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Nacvark
Новый самолёт Ан-225 «Мрия» готов на 70%
Об этом сообщил командир транспортных самолетов Ан-225 «Мрия» и Ан-124 «Руслан» Дмитрий Антонов.

Ещё 25 февраля 2022 года в боях за аэропорт «Антонов» был уничтожен транспортный реактивный самолёт сверхбольшой грузоподъёмности Ан-225 «Мрия» («Мечта») разработки ОКБ имени О. К. Антонова, который совершил свой первый полёт ещё в 1988 году. Стоимость одного такого транспортного самолёта оценивалась в три миллиарда долларов. За эти деньги самолёт способен перевозить груз весом до 250 тонн, что в перспективе может приносить до 30 миллионов долларов дохода ежегодно.

Командир транспортных самолетов Ан-225 «Мрия» и Ан-124 «Руслан» Дмитрий Антонов в эфире украинского телеканала прокомментировал ход восстановления данного самолёта, сообщив, что он готов на 70%. По его словам, сейчас у конструкторов есть готовый фюзеляж и крыло, являющиеся одними из самых дорогих частей самолёта.

Украинский тележурналист уточнила: речь идёт о новых деталях для Ан-255 или оставшихся после повреждения старого самолёта? Антонов объяснил, что на самом деле эти элементы изготовили ещё в начале 90-х годов и были предназначены для второго самолёта. Он считает, что если бы не развал Советского Союза, то уже через несколько лет после производства данных деталей, вторая единица Ан-255 «Мрия» могла быть выпущена.

Дмитрий Антонов добавил, что украинским конструкторам осталось завершить всего 30% работы, учитывая имеющиеся на хранении ключевые составляющие самолёта. Однако если учесть, что озвученная Антоновым цифра предполагала произведённые ещё в Советском Союзе запчасти, то конкретно после 2022 года никакие работы по восстановлению транспортного самолёта не проходили. Оно и понятно, ведь стоимость производства нового Ан-255 чрезмерно большая в условиях расходов на оборону.

#украина #ан-225 #ан-225 «мрия»
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