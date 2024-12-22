Издание Reuters пишет, что Вооружённые силы Украины быстрыми темпами обучают искусственный интеллект для управления беспилотными летательными аппаратами. Для этого применяется широкая база данных с видеозаписями, на основе которых искусственный интеллект программируется.
Как рассказывает основатель украинской некоммерческой цифровой системы OCHI Александр Дмитриев, с 2022 года было проанализировано видеозаписей суммарной длительностью два миллиона часов. Они поступили от 15 тысяч операторов беспилотных систем, находящихся в зоне боевых действий.
По словам Дмитриева, обучение моделей искусственного интеллекта позволяет эффективно распознавать цели, ведь изучаются все траектории и углы, под которыми беспилотник работает наиболее эффективно.
Reuters утверждают, что ежедневно хранилище видеозаписей с применением беспилотников пополняет 5 - 6 терабайтами материалов. Отмечается, что в таком объёме заинтересованы западные союзники Украины. Эксперт Центра новой американской безопасности (CNAS) Сэмюэл Бендетт объясняет, что люди могут лишь интуитивно распознавать объекты, когда машины способны более точно и систематизированно определять является ли объект дорогой, природным препятствием или целью.