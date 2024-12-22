Для этого используют видеозаписи работы дронов, поступившие от операторов беспилотных систем.

Издание Reuters пишет, что Вооружённые силы Украины быстрыми темпами обучают искусственный интеллект для управления беспилотными летательными аппаратами. Для этого применяется широкая база данных с видеозаписями, на основе которых искусственный интеллект программируется.

Как рассказывает основатель украинской некоммерческой цифровой системы OCHI Александр Дмитриев, с 2022 года было проанализировано видеозаписей суммарной длительностью два миллиона часов. Они поступили от 15 тысяч операторов беспилотных систем, находящихся в зоне боевых действий.

По словам Дмитриева, обучение моделей искусственного интеллекта позволяет эффективно распознавать цели, ведь изучаются все траектории и углы, под которыми беспилотник работает наиболее эффективно.

Reuters утверждают, что ежедневно хранилище видеозаписей с применением беспилотников пополняет 5 - 6 терабайтами материалов. Отмечается, что в таком объёме заинтересованы западные союзники Украины. Эксперт Центра новой американской безопасности (CNAS) Сэмюэл Бендетт объясняет, что люди могут лишь интуитивно распознавать объекты, когда машины способны более точно и систематизированно определять является ли объект дорогой, природным препятствием или целью.