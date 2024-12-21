В 2022 году тогдашний украинский посол в Берлине назвал канцлера «обиженной ливерной колбасой», за что был переведён на аналогичную должность в Бразилии.

С 2014 года украинский дипломат Андрей Мельник занимал должность посла Украины в Германии, но уже в 2022 году его пребывание в Берлине было завершено. Тогда украинский посол назвал действующего канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», поскольку тот отказался приезжать в Киев. Несмотря на то, что обычно такие категорические высказывания несовместимы с дальнейшей дипломатической службой, Мельника всего лишь перевели на аналогичную должность в Бразилии. Владимир Зеленский тогда назвал это обычной ротацией послов, хотя всё было очевидно, ведь из-за выходки дипломата в Берлине начали блокировать выделение дальнейшей военной помощи Украине.

В этот раз стало известно, что Зеленский утвердил список новых украинских послов, которые заступят на службу в тридцати странах мира. Среди них - Андрей Мельник, которого отправят представителем в Организацию Объединённых Наций (ООН) вместо действующего посла Сергея Кислицы. Непонятно, чем он не угодил бразильским властям, ведь со стороны Мельника, на удивление, не было оскорблений в сторону действующего правительства Бразилии.

Стоит напомнить, что даже после того, как как Андрея Мельника перевели на дипломатическую службу в Бразилию, он продолжил критиковать немецкие власти, в том числе за обсуждаемое тогда решение о сокращении финансирования. Насколько новый посол Украины в ООН будет сдержанным на своей новой должности - покажет время.