Таким образом он планирует компенсировать огромный дефицит в товарообороте с европейскими странами.

Ещё во время своего первого президентского срока Дональд Трамп был возмущён тем, что в Европе жалуются на угрозу своей безопасности со стороны России, но при этом не наращивают оборонные расходы и по-прежнему закупают российские энергоносители, фактически пребывая в зависимости от дешёвого российского газа и нефти.

В этот раз Трамп перешёл от слов к действиям, сообщив на своей странице в социальной сети Truth Social, что оповестил Европейский союз о необходимости начать массовые закупки американской нефти и газа. Он подчеркнул, что таким образом Европа может компенсировать свой огромный дефицит в товарообороте с Соединёнными Штатами Америки.

В противном случае новоизбранный американский президент обещает ввести против стран Европы ввозные пошлины, причём сразу на все отрасли. Очевидно, что политик не шутит, ведь он уже пообещал ввести пошлины на импорт из Канады и Мексики, учитывая недостаточный странами импорт американских товаров и чрезмерный экспорт своих в Соединённые Штаты Америки.

Ранее Дональд Трамп рассказывал о планах расширить нефтегазовые программы, тем самым добившись абсолютной энергетической независимости Соединённых Штатов Америки и снижения роста цен на нефть, природный газ.