Данное решение станет одним из заключительных во время президентской каденции Джо Байдена.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Соединённых Штатах Америки готовят новый пакет военной помощи Украине общей стоимостью 1,2 миллиарда долларов. Пакет помощи будет передан в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), то есть оружие закажут у компаний американского военно-промышленного комплекса, а не возьмут со складов американской армии.

По данным издания, в данном пакете точно будут присутствовать артиллерийские снаряды и ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны. О других подробностях пакета военной помощи могут объявить официально уже в ближайшее время.

Отмечается, что данное решение станет одним из последних шагов текущей американской администрации по оказанию военной помощи Украине. При этом, как говорилось уже ранее, пакет помощи реализовывается по программе USAI, поэтому на фактическую передачу оружия Вооружённым силам Украины могут уйти месяцы, если не годы.

В Государственном департаменте и Пентагоне отказались комментировать имеющуюся у Reuters информацию, обосновав тем, что американское правительство не обсуждает выделяемые пакеты военной помощи до момента их официального оглашения.