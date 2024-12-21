Ещё в сентябре показатель был на уровне $25 млн.

Министерство финансов Соединённых Штатов Америки обнародовало актуальные данные о держателях государственных облигаций (инструмент финансирования американского государственного долга), исходя из которых стало известно, что в октябре Россия нарастила инвестиции в американские ценные бумаги до 28 миллионов долларов. Из них 24 миллиона долларов долгосрочные инвестиции и 4 миллиона долларов - краткосрочные.

Ещё в сентябре российские резиденты (физические и юридические лица, в частности банки) имели американские государственные облигации на сумму 25 миллионов долларов, из них 22 миллиона долларов - долгосрочные, а 3 миллиона долларов - краткосрочные. Примечательно, что в июне вложения России в американские ценные бумаги были на уровне 44 миллионов долларов, а в следующем месяце сумма сократилась вдвое. При этом в ноябре 2021 года россияне держали облигаций американского государственного долга только на 2,4 миллиарда долларов.

Крупнейшими держателями американских государственных облигаций, выпускаемых Казначейством Соединённых Штатов Америки, по-прежнему остаются Япония (1,1 триллионов долларов инвестиций) и Китай (760 миллиардов долларов). Суммарно за октябрь иностранные резиденты вложили в американские ценные бумаги 136,3 миллиарда долларов - резюмирует Министерство финансов страны.