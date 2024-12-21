Позиция политика по данному поводу потерпела изменения.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно критиковал Белый дом за предоставление Украине сотен миллиардов долларов на безвозмездной основе. Он считал, что помощь Киеву обходится для американцев слишком дорого, а никакой выгоды в этом для Вашингтона нет, ведь Европа и проблемы её безопасности за океаном.

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники в кругах Трампа, пишет, что позиция политика по поводу оказания помощи Украине потерпела изменения. Теперь, как утверждают источники издания, новоизбранный американский президент планирует продолжить предоставление военной помощь Украине.

Отмечается, что в ноябре один из советников Дональда Трампа предоставил ему план мирного урегулирования российско-украинского конфликта, который предполагал продолжение военной помощи Украине в случае согласия Киева пойти на дипломатическое решение. С тех пор можно заметить, как позиция украинских властей резко изменилась и они только рассказывают об ожиданиях, когда Трамп придёт и завершит конфликт.

Однако в материале Financial Times идёт речь уже о том, что Дональд Трамп продолжит поставки оружия без каких-либо условий, чтобы успокоить беспокойства европейских союзников касаемо способности Вашингтона поддерживать Украину в дальнейшем. В то же время Трамп хочет настоять на том, чтобы страны-участники НАТО из Европы увеличили свои оборонные расходы до 5% ВВП (в текущих условиях цель недостижима для большинства европейских стран как минимум в течение следующих десяти лет). При этом один из источников издания не исключает, что в конечном итоге Трамп согласится на уровень 3,5% от ВВП. Стоит напомнить, что сейчас практически все страны-участники североатлантического альянса (23 из 32) выделяют на оборону 2% от ВВП.