Об этом сообщил заместитель советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Файнер.

В 2023 году российский президент Владимир Путин подписал указ о приостановке Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и Соединёнными Штатами Америки (ДСНВ), связав это с намерениями Запада нанести стратегическое поражение российскому государству. Позже российские официальные лица разъяснили, что подписание нового аналогичного договора требует сокращения арсеналов как Соединённых Штатов Америки, так и Франции с Великобританией.

Помощник советника американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Файнер заявил, что Соединённые Штаты Америки готовы к диалогу с Россией о стратегической стабильности. Он подчеркнул, что Вашингтон ставит цель предотвращения новой гонки вооружений и снижение риска эскалации, возникновения ядерных угроз.

Американский чиновник также подчеркнул, что действующий американский президент Джо Байден дал ранее понять о своих намерениях обсуждать с Москвой меры по контролю над стратегическими вооружениями. В случае же, если Россия откажется от диалога, в Вашингтоне не исключают усиление боеготовности ядерных сил.

Ранее американские официальные лица уже говорили, что Соединённые Штаты Америки продолжают соблюдать положения ДСНВ, пока видят аналогичные действия со стороны России.