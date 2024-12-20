«Судить будет украинский народ», - заключил Петер Сийярто.

Известно, что Венгрия выступала с инициативой по введению режима прекращения огня в зоне боевых действий на украинских территориях. Речь шла «рождественском перемирии» в преддверии католического Рождества (24 декабря), который приходится постсоветским странам в аналогию Новому году. Тем не менее, украинские власти отвергли такой мирный сценарий, пусть даже и временный, о чём сообщил сам Владимир Зеленский, настояв на необходимости гарантий безопасности для Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время беседы с журналистами в Нью-Йорке прокомментировал ситуацию, указав на безразличие стран Европейского союза касаемо ситуации на поле боя, где российские военные ускорили темы продвижения. Он подчеркнул, что никто из участников недавней встречи министров иностранных дел стран-участников экономического сообщества не поддержал венгерскую инициативу, проигнорировав факт активного продвижения российских войск.

«Им все равно, что приближается Рождество», - добавил он.

По мнению венгерского министра, мирная инициатива Венгрии имела хороший праздничный повод, чтобы заставить оружие замолчать хотя бы на несколько дней. Он объясняет, что это могло бы поспособствовать заключению мирной сделки между Россией и Украиной при посредничестве новоизбранного американского президента Дональда Трампа.

Что касается отказа украинских властей, Сийярто акцентирует внимание, что Будапешт сделал всё возможное для продвижения идеи перемирия, а действия Зеленского будет судить уже украинский народ.