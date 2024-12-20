Сейчас китайская армия имеет около 600 боеголовок, но цифра растёт.

Народно-освободительная армия Китая имеет наибольшее количество действующих военнослужащих, хотя на оборону Пекин тратит всего лишь чуть более 1% от ВВП, что значительно меньше, чем расходуют на эти же цели Соединённые Штаты Америки или Россия. При этом ядерный арсенал страны ограниченный, ведь его активное наращивание начало происходить относительно недавно.

Министерство обороны Соединённых Штатов Америки обнародовало доклад, в котором поделилось данными о ядерном арсенале Китая. В Пентагоне оценивают численность ядерного арсенала страны по состоянию на середину текущего года в 600 ядерных боеголовок, хотя ещё в докладе 2023 года речь шла о 500 боеголовках.

Американские военные прогнозируют, что к 2030 году Китая будет иметь на своём вооружении более тысячи ядерных боеголовок, продолжив наращивать их число как минимум до 2035 года. Отмечается, что Пекин работает над новыми межконтинентальными баллистическими ракетами, которые значительно усилят мощь их ядерных ракетных сил и потребуют наращивания производства ядерных боеголовок.

На текущий момент Китай является единственной страной в мире, которая так активно работает над наращиванием своего ядерного арсенала, пытаясь составить конкуренцию крупнейшим ядерным державам.