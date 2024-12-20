Европейский союз должен принять решение о продлении санкций до конца января.

С 2022 года Европейский союз вводит санкции против России, которые затрагивают и другие европейские страны, имеющие торговые отношения с Москвой. Всего единогласным решением было приято 15 санкционных пакетов, которые продлеваются каждые полгода. Несмотря на то, что в Будапеште выступают против санкции, венгерские власти все равно не блокируют их и формально поддерживают, взамен получая определённые исключения в торговых отношениях с Россией.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил европейским лидерам о нежелании продлевать европейские санкции против России. Отмечается, что до этого Будапешт каждые полгода продлевал санкции и с этим не возникало никаких проблем.

По данным издания, в этот раз Орбан не захотел смириться с продлением европейских санкций, призвав дождаться инаугурации новоизбранного американского президента Дональда Трампа, которая пройдёт 20 января 2025 года. В то же время принять решение о продлении санкций необходимо до конца января.

По всей видимости, Виктор Орбан желает дождаться решения Трампа по антироссийским санкциям и если тот решит смягчить американские рестрикции против России, то, вероятнее всего, он призовёт поступить аналогично и Брюссель.